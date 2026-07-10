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Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй уложились в лимит полусреднего веса

В Лас-Вегасе проходит взвешивание перед турниром UFC 329. Макс Холлоуэй показал на весах 77,11 кг, Конор Макгрегор – 77,33 кг.

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