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Новости Брянска

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Смертельное ДТП с пешеходом в Брянском районе на трассе М-3

Смертельное ДТП с пешеходом в Брянском районе на трассе М-3

Пешеход, которого сбил 60-летний водитель Suzuki Grand Vitara, шёл в попутном направлении, на его одежде не было световозвращающих элементов.

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