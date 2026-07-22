Артемий Лебедев назвал Европу «душниловом» и «абсолютной жопой»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Европу и назвал жизнь в ней «душниловом». Такое мнение он выразил в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео», комментируя новость о том, что журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) после отъезда из России решил жить в Европе.