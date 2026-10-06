США провели первое летное испытание гиперзвуковой ракеты HACM

Разрабатываемая для ВВС США гиперзвуковая крылатая ракета Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) впервые прошла летные испытания после нескольких переносов сроков.
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