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Журнал «Профиль»

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США провели первое летное испытание гиперзвуковой ракеты HACM

США провели первое летное испытание гиперзвуковой ракеты HACM

Разрабатываемая для ВВС США гиперзвуковая крылатая ракета Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) впервые прошла летные испытания после нескольких переносов сроков.

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