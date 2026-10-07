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Форвард «Спартака» не вернется в Россию, легенда «Зенита» хочет назад в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Форвард «Спартака» не вернется в Россию, легенда «Зенита» хочет назад в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииФорвард «Спартака» согласовал контракт с «Панатинаикосом»По информации греческих журналистов Илиаса Каллонаса и Антониса Икономидиса, Ливай Гарсия согласовал полноценный контракт с «Панатинаикосом».

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