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Колонну из 15-ти азербайджанских машин с вооруженными людьми задержали возле Кремля. В дело опять вмешалась диаспора

Колонну из 15-ти азербайджанских машин с вооруженными людьми задержали возле Кремля. В дело опять вмешалась диаспора

Очередной культурный обмен, в ходе которого россияне получили уникальную возможность ознакомится с древними и красивыми обычаями азербайджанского этноса, произошел в Москве.

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Комментарии
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А
Анатолий
Всю черную мерзоту пинками в кишлаки
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49 мин.
СТ
Сергей Татаринцев
Эти обезьяны купили и подкупили всё МВД РФ+Городские власти всех больших городов РФ+Москву и Питер купили с потрохами вместе с депутатами Госдумы,а так же всех судей и прокуроров разных рангов и мастей..Они не только до Кремля дойдут,они скоро лезгинку в Георгиевском Зале плясать будут и Колокольцев им будет аплодировать и кричать браво.Ведь это сценарий ближайшего будущего.Чего далеко ходить,все жилые дворы России забиты мигрантами и они правят балом и устанавливают свои законы.Слуги Народа куда вы катитесь и катите Россию.ОЧНИТЕСЬ.
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16 мин.
ГГ
Галина Гусарова
Диаспоры доказывают, что это не нации, а племена, и они не знают что такое &quot;государство&quot; в  идее и анти идее, Они желают снова по племенам расщеплять Россию, поэтому все диаспоры необходимо отправить на ту территорию, которую отделили от России или они должны возвратиться в Россию, вместе с территорией  традиционной России, которая должна в первую очередь обратить внимание на воспитание нравственности и образование, и не механическое запоминание о через логические законы движения мысли, используя духовное богатство словесного мира книги жизни, формировать  саморазвитие и самосовершенствование личности, в социальной ноосфере коллективного разума русского народа. Вот почему необходимо  осознать источник аморального и преступного поведения , формируемое книгой закона мертвецов, лишенных бытия мысли разума, творческих способностей и духовного богатства слов. А это создание  через очищение от лжи и клеветы на разум живых  и мыслящих людей талмудических законников из книги закона духовной смерти. Через вымыслы ложного и извращенное мышления, переплетая несуществующее с существующим, в кашеобразную, массовую и тавтологическую бессмыслицу, превращая все в наркотическую духовную продукцию, состоящая из фальшивых звуков ложных фраз, окаменевшая в торговых ярлыках,  которые состоят из денежного капитала ложных и смертоносных, каббалистических букв, и отождествляют живых и мыслящих людей с прахом мертвецов, в прейскуранте цены фальшивого денежного выражения стоимости фальшивого денежного звука , отождествляя его с &quot; вещами, рабами&quot;, из вымыслов наркотических буржуазных, капиталистических, рыночных фантазий, превратившие весь человеческий род в интеллектуально - духовных рабов  мертвецов с законодательными, экономическими, политическими масками массовых буржуазных лиц ложных призраков политических хищников талмудических законников, играющие роль то покупателей, то продавцов фальшивых звуков ложных букв, пребывающие в ложной и смертоносной букве закона духовной смерти в абстракции пустого ничто практически.
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12 мин.

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