БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Польша получает Patriot взамен передаваемого Украине С-125 «Нева»

Польша получает Patriot взамен передаваемого Украине С-125 «Нева»

Под прикрытием натовской ПВО Киев может разместить на западе страны свои военные базы, учебные центры и предприятия Ирина Гусева Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Юрий Кнутов Германия и Польша в ближайшее время начнут развертывание немецких зенитно-ракетных комплексов Patriot близ границы с Украиной.

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