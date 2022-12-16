Польша получает Patriot взамен передаваемого Украине С-125 «Нева»

Под прикрытием натовской ПВО Киев может разместить на западе страны свои военные базы, учебные центры и предприятия Ирина Гусева Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Юрий Кнутов Германия и Польша в ближайшее время начнут развертывание немецких зенитно-ракетных комплексов Patriot близ границы с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии