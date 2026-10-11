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Раньше я говорила: «Мой ребенок никогда не будет орать в магазине»: родители делятся ситуациями, которые осуждали до того, как у них появились дети

Раньше я говорила: «Мой ребенок никогда не будет орать в магазине»: родители делятся ситуациями, которые осуждали до того, как у них появились дети

Родители честно рассказывают, как их принципы встретились с реальной жизнью фото: nicoletaionescu/Getty ImagesПока своих детей нет, кажется, что воспитание это всего лишь набор простых правил, которые достаточно просто выучить.

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