Раньше я говорила: «Мой ребенок никогда не будет орать в магазине»: родители делятся ситуациями, которые осуждали до того, как у них появились дети

Родители честно рассказывают, как их принципы встретились с реальной жизнью фото: nicoletaionescu/Getty ImagesПока своих детей нет, кажется, что воспитание это всего лишь набор простых правил, которые достаточно просто выучить.
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