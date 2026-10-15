16 октября на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел до 8 км. Региональный филиал Единой геофизической службы подтвердил событие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Всем пока": Стра...
- Саботаж распоряже...
- Новые материалы о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым