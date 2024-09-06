Депутат ГД призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут

А все работодатели должны отслеживать коэффициент рождаемости в коллективе Татьяна Буцкая рассказала, как работодатель должен поддерживать семьи Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила обязать работодателей контролировать рождаемость у сотрудников.