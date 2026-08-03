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От скандального журналиста 90-х к мысли об уходе: что происходит с Отаром Кушанашвили

От скандального журналиста 90-х к мысли об уходе: что происходит с Отаром Кушанашвили

Отар Кушанашвили заявил, что планирует завершить карьеру в 2027 году. Для журналиста, которого десятилетиями знали как одного из самых резких и эпатажных представителей профессии, это стало не просто разговором об уходе.

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