«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

На мероприятии гости смогут сделать памятные фотографии Согласно информации, опубликованной на сайте мэрии Москвы, 22 июня в кинологическом парке на улице Кольской состоится показательное выступление служебных собак, специализирующихся на кинологии и участвующих в спасательных миссиях.