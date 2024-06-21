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«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

На мероприятии гости смогут сделать памятные фотографии Согласно информации, опубликованной на сайте мэрии Москвы, 22 июня в кинологическом парке на улице Кольской состоится показательное выступление служебных собак, специализирующихся на кинологии и участвующих в спасательных миссиях.

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