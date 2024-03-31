Ленточного червя впервые обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет 

Палеобиологи из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук вместе с коллегами из Ростокского университета в Германии и Музея драгоценных камней Мьянмы описали уникальную находку — ископаемые остатки ленточного червя, сохранившегося в качинском, или бирманском, янтаре возрастом примерно 99 миллионов лет, что соответствует среднему меловому периоду.