Гладков: административное здание в Шебекине сгорело после попадания снаряда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на город Шебекино в Белгородской области. Как написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки было уничтожено административное здание одного из предприятий.
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