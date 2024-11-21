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Вечерний Новосибирск

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На Восточный объезд под Новосибирском выделено 47 млрд из бюджета РФ

На Восточный объезд под Новосибирском выделено 47 млрд из бюджета РФ

В ближайшие годы на строительство Восточного обхода Новосибирска направят 47 млрд руб. Соответствующее заявление сделал заместитель министра транспорта Новосибирской области, выступая перед депутатами Заксобрания региона.

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