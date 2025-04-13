«Зенит» стал партнером Объединения отечественных тренеров по футболу

Футбольный клуб «Зенит» и «Объединение отечественных тренеров по футболу» подписали договор о сотрудничествеФутбольный клуб «Зенит» и «Объединение отечественных тренеров по футболу» подписали договор о сотрудничествеОдним из центральных форматов этого объединения станут встречи с сильнейшими российскими специалистами на базе Центра повышения квалификации тренеров.
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