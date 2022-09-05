Необычные пирожки с пикантной начинкой, которую никто не угадает

Для теста: 500 г отварного картофеля 1 яйцо 50 г сметаны 300 г муки соль по вкусу Для начинки: 2 крупных луковицы 2 моркови 400 г соленых огурцов растительное и сливочное масло — для жарки Мелко нарезаем лук и обжариваем его до легкой золотистости.