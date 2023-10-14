Над морем Сочи сбили два БПЛА

Система ПВО сработала в начале восьмого утра 14 октября.В Сочи 14 октября около 7:10 сработала дежурная система противовоздушной обороны – над акваторией Чёрного моря были сбиты два вражеских беспилотника.
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