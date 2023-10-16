Володин: Санкционные ограничения недопустимы и несправедливы

Санкционные ограничения и торговые войны недопустимы и несправедливы. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил 16 октября в Ханое в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Национального собрания Вьетнама, сообщается на сайте палаты.