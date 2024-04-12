Уполномоченный в Санкт-Петербурге рассказал депутатам Заксобрания о работе по снижению негативных последствий в связи с новым порядком налогообложения имущества по кадастровой стоимости

В ходе выступления на Пленарном заседании Законодательного Собрания города, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге остановился на проведенной в прошлом году работе по снижению негативных последствий для предпринимателей в связи с переходом в 2024 году на новый порядок налогообложения, исходя из кадастровой стоимости, в отношении всех объектов недвижимого имущества.