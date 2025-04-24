Убийцу Талькова могут привлечь к ответственности в Израиле

Заочный приговор против Валерия Шляфмана, возможно, передадут для исполнения.Экс-концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который осуждён на 13 лет за убийство подопечного, будут разыскивать и в Израиле.
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