В Петербурге могут начать штрафовать до 300 тысяч рублей за борщевик

В законе о благоустройстве в Санкт-Петербурге хотят прописать обязанность владельцев объектов благоустройства и ответственных за них лиц не допускать рост, цветение и распространение борщевика Сосновского.
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