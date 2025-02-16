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В Петербурге могут начать штрафовать до 300 тысяч рублей за борщевик

В Петербурге могут начать штрафовать до 300 тысяч рублей за борщевик

В законе о благоустройстве в Санкт-Петербурге хотят прописать обязанность владельцев объектов благоустройства и ответственных за них лиц не допускать рост, цветение и распространение борщевика Сосновского.

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