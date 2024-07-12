ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Екатеринбург, Челябинск и область- Мекка для мастуреков, им том вольготно живется, благодаря губернаторам и чиновникам.«На стройке работ...
  • Александр
    Дума «думает» о другом. Как бы ни хрена не делать и поднахапать.«На стройке работ...
  • Дмитрий Бакланов
    Кино, кастинг, ну как тут не клюнуть желающему стать знаменитым актером кино? Да большинство известных актеров зарубе...«На стройке работ...

Непобежденные и не переубежденные дети Советского Союза

Непобежденные и не переубежденные дети Советского Союза

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Нам в месяц приходит примерно 50 тысяч комментариев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иванов
Вывод напрашивается сам по себе. Уничтоженная, униженная, поставленная на колени Политработа, которая велась во всех республиках СССР, которая по крупицам собирала народы воедино,создавала одну дружную семью, остатки которой до сих пор в сердцах людей, независимо от национальности... Так вот эта работа нынче не под силу ни одному буржую, ни одному креативному и успешному менеджеру и прочим капиталистическим тварям. Это уничтожено навсегда и уже третьему поколению вливают в уши, как в СССР было плохо!
Ответить
15 час.
Ингерман Ланская
детонько, сколько ж тебе было при совдепии? ну, хотя бы при хруще? иль, на худой конец, при лёне-маразматике? 3 годика? 5 леток? иль ты только мишаню , сидя на горшке. видел?
Ответить
7 час.
Ингерман Ланская
дитятко, со дня славных похорон совка, только одно поколение народилось.... егешник малограмотный
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх