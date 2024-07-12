Непобежденные и не переубежденные дети Советского Союза

Иван Иванов

Вывод напрашивается сам по себе. Уничтоженная, униженная, поставленная на колени Политработа, которая велась во всех республиках СССР, которая по крупицам собирала народы воедино,создавала одну дружную семью, остатки которой до сих пор в сердцах людей, независимо от национальности... Так вот эта работа нынче не под силу ни одному буржую, ни одному креативному и успешному менеджеру и прочим капиталистическим тварям. Это уничтожено навсегда и уже третьему поколению вливают в уши, как в СССР было плохо!