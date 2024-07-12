ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Нам в месяц приходит примерно 50 тысяч комментариев.
Непобежденные и не переубежденные дети Советского Союза
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Иван Иванов
Вывод напрашивается сам по себе. Уничтоженная, униженная, поставленная на колени Политработа, которая велась во всех республиках СССР, которая по крупицам собирала народы воедино,создавала одну дружную семью, остатки которой до сих пор в сердцах людей, независимо от национальности... Так вот эта работа нынче не под силу ни одному буржую, ни одному креативному и успешному менеджеру и прочим капиталистическим тварям. Это уничтожено навсегда и уже третьему поколению вливают в уши, как в СССР было плохо!
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15 час.
Ингерман Ланская
детонько, сколько ж тебе было при совдепии? ну, хотя бы при хруще? иль, на худой конец, при лёне-маразматике? 3 годика? 5 леток? иль ты только мишаню , сидя на горшке. видел?
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7 час.
Ингерман Ланская
дитятко, со дня славных похорон совка, только одно поколение народилось.... егешник малограмотный
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7 час.
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