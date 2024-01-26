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Трамп призвал «все желающие штаты» направить в Техас свою нацгвардию для противодействия мигрантам

Трамп призвал «все желающие штаты» направить в Техас свою нацгвардию для противодействия мигрантам

Экс-президент США Дональд Трамп призвал "все желающие штаты" отправить в Техас бойцов своей Национальной гвардии для усиления южной границы штата.

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