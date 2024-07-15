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Белоусов поздравил военнослужащих бригад, освобождавших Урожайное

Белоусов поздравил военнослужащих бригад, освобождавших Урожайное

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов телеграммами поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, а также 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с освобождением населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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