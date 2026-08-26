В Саратовской области общественники и полицейские приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться»

В рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Балашовский» совместно с председателем Общественного совета при отделе полиции Юрием Шатковским и директором Балашовского центра социальной помощи семье и детям «Семья», членом Совета Ольгой Бандовской посетили многодетные и малообеспеченные семьи, семьи, состоящие на учете в полиции, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.