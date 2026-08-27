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После заявления Захаровой СМИ Британии опубликовали карты военных баз

После заявления Захаровой СМИ Британии опубликовали карты военных баз

После слов официального представителя МИД России Марии Захаровой об ответе России на использование Украиной британских ракет издание Independent опубликовало карту, на которой показано месторасположение баз Военно-воздушных сил Великобритании .

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