Захарова заявила, что Россия закрыта для артистов с нацистской идеологией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг возможных концертов американского рэпера Канье Уэста в России.
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А-а-а, т.е. до неё наконец дошло, да? Совсем недавно другое заявляла.