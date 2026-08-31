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Царьград

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Театр "Глобус" запустит первый в России цифровой музей к 2029 году

Театр "Глобус" запустит первый в России цифровой музей к 2029 году

Новосибирский театр "Глобус" готовит к запуску в 2029 году первый цифровой музей театра в России. Проект включает оцифрованные постановки и виртуальные туры.

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