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Быстрый карьерный лифт: рекорды по привлечению молодежи в науку бьет ТюмГУ

Быстрый карьерный лифт: рекорды по привлечению молодежи в науку бьет ТюмГУ

ТЮМЕНЬ, 1 сентября, ФедералПресс. Программа «Твоя академическая карьера в ТюмГУ», созданная для привлечения перспективных специалистов к преподаванию, за три года увеличила долю молодых специалистов в вузе в 3,5 раза.

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