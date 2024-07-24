Новая дата линейки: что ждет учеников и их родителей Юлия ЧелкановаВ учебном году 2024-2025 День знаний выпадает на 1 сентября, который приходится на воскресенье.
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