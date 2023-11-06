Королева Иордании: корни ближневосточного конфликта - в незаконной оккупации Израилем палестинских земель

Проблемы на Ближнем Востоке не будут решены после уничтожения ХАМАС израильской армией. Даже если это радикальное движение, причастное к нападению на еврейское государство, будет полностью ликвидировано, это не приведет к урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами.