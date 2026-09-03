CNN: в Пентагоне считают, что Хегсет саботирует повышение боеготовности США

Бывшие и действующие сотрудники Пентагона считают, что руководитель ведомства Пит Хегсет препятствует улучшению боеготовности Вооружённых сил США, и он больше заинтересован в поддержании собственного имиджа, чем в модернизации войск и адаптации к реалиям, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
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