CNN: в Пентагоне считают, что Хегсет саботирует повышение боеготовности США

Бывшие и действующие сотрудники Пентагона считают, что руководитель ведомства Пит Хегсет препятствует улучшению боеготовности Вооружённых сил США, и он больше заинтересован в поддержании собственного имиджа, чем в модернизации войск и адаптации к реалиям, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.