Руководитель консульства Российской Федерации на стамбульской территории Андрей Буравов поделился сведениями о том, что, передавая вооружение, державы Запада создают помехи для движения киевского режима к диалогу с Москвой.
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