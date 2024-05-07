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«Сан-Хосе» получил 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Чикаго» – 2-й, «Анахайм» – 3-й

В лотерее участвовали 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли. Клуб-победитель мог подняться максимум на 10 позиций, поэтому на первый выбор претендовали 11 команд.

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