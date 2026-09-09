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Царьград

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Премия "Золотой Трезини" откроет выставку в Петербурге 9 сентября

Премия "Золотой Трезини" откроет выставку в Петербурге 9 сентября

В Иоанновском равелине Петропавловской крепости 9 сентября откроется выставка "Архитектура как искусство", где будут представлены работы победителей международной премии "Золотой Трезини".

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