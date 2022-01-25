Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море

Северный флот России начал совместные учения с Арктической экспедиционной группировкой. К ним предполагается привлечь до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, включая носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — фрегат «Адмирал Горшков».
Северный флот России начал совместные учения с Арктической экспедиционной группировкой. К ним предполагается привлечь до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, включая носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — фрегат «Адмирал Горшков».
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