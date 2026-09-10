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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данило Галлинари: «Возможно, я самый главный «если бы» игрок в истории»

Экс-игрок НБА Данило Галлинари до сих пор думает о том, какой могла быть его карьера, если бы он избежал серьезных травм и не стал частью обмена Кармело Энтони в «Никс».

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