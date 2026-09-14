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Царьград

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81 житель области пострадал от клещей за неделю: 11 проб выявили болезни

81 житель области пострадал от клещей за неделю: 11 проб выявили болезни

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнародовали свежую статистику обращений граждан, пострадавших от присасывания клещей.

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