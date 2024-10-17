В ОС «Аврора» собираются добавить отечественную нейросеть

Российские разработчики, создающие операционную систему «Аврора», уже работают над интеграцией передовых алгоритмов искусственного интеллекта, что позволит существенно расширить ее функциональные возможности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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