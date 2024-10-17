FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Птозное лицо это что то новоеПтозное лицо: поч...
  • Пульхерия Djem
    Просто они очень тупые,даже не понимают,что уничтожают свою репутацию.«Я тебе сейчас в ...
  • Людмила Полищук
    Счастье - это состояние души, и над этим надо работать...Страх быть счастл...

В ОС «Аврора» собираются добавить отечественную нейросеть

В ОС «Аврора» собираются добавить отечественную нейросеть

Российские разработчики, создающие операционную систему «Аврора», уже работают над интеграцией передовых алгоритмов искусственного интеллекта, что позволит существенно расширить ее функциональные возможности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх