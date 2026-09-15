Представлены синхронно обновленные Volvo XC60 и XC90[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Volvo лучше других понимает, что основу ее модельного ряда составляют стремительно устаревающие модели, поэтому усердно принялась их обновлять.
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