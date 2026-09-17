Россияне назвали оптимальным периодом для смены профессии возраст 30-39 лет

Одноклассники и «Работа.ру» провели исследование и выяснили, в каком возрасте россияне считают наиболее реалистичным начало карьеры в новой сфере, а также, что им потребуется для кардинальных перемен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный муфтий ...
- Ульянов иронично ...
- ХЛ Ульянов иронично ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым