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Газета.ру

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Россияне назвали оптимальным периодом для смены профессии возраст 30-39 лет

Россияне назвали оптимальным периодом для смены профессии возраст 30-39 лет

Одноклассники и «Работа.ру» провели исследование и выяснили, в каком возрасте россияне считают наиболее реалистичным начало карьеры в новой сфере, а также, что им потребуется для кардинальных перемен.

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