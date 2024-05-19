Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей минувшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Bentley опубликовала первые фотографии Continental GT четвёртого поколения, BMW показала XM с кузовом из фиолетового бархата, Alfa Romeo выпустила лимитированные исполнения Giulia и Stelvio Quadrifoglio, Porsche опубликовала фотографии гибридного 911, а Jaguar отправляет F-Pace на пенсию прощальной версией 90 Anniversary Edition.