Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей минувшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Bentley опубликовала первые фотографии Continental GT четвёртого поколения, BMW показала XM с кузовом из фиолетового бархата, Alfa Romeo выпустила лимитированные исполнения Giulia и Stelvio Quadrifoglio, Porsche опубликовала фотографии гибридного 911, а Jaguar отправляет F-Pace на пенсию прощальной версией 90 Anniversary Edition.
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