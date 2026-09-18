Краснодарец оштрафован на 100 тысяч за продажу счетов мошенникам

Мировой судья участка №27 Западного внутригородского округа Краснодара вынес приговор Артему Хачатурову, которого обвинили в предоставлении банковских реквизитов для проведения нелегальных финансовых операций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макаревич* полез ...
- ZS Wall Street Journ...
- GS Гарри Кейн забил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым