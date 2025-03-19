НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Ротенберг на вопрос о том, что СКА побеждал в Челябинске, но не брал кубки: «Какие кубки? Выиграли Кубок Континента, Кубок Первого канала, Матч звезд в Челябинске. Не верю в эти суеверия»

– Вы всегда побеждали в Челябинске, но при этом не выигрывали кубки. Может быть, стоило пробовать проиграть как раз и сменить эту традицию? Как вы относитесь к приметам? – Про какие кубки вы говорите? Кубок Гагарина – да.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх