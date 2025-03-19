Ротенберг на вопрос о том, что СКА побеждал в Челябинске, но не брал кубки: «Какие кубки? Выиграли Кубок Континента, Кубок Первого канала, Матч звезд в Челябинске. Не верю в эти суеверия»

– Вы всегда побеждали в Челябинске, но при этом не выигрывали кубки. Может быть, стоило пробовать проиграть как раз и сменить эту традицию? Как вы относитесь к приметам? – Про какие кубки вы говорите? Кубок Гагарина – да.