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Работников критически важных предприятий на Украине могут мобилизовать

Работников критически важных предприятий на Украине могут мобилизовать

Депутат Верховной рады Александр Федиенко считает, что сотрудники критически важных предприятий на Украине могут попасть под мобилизацию после 28 февраля из-за недостатков в механизме продления бронирования.

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