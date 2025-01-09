Работников критически важных предприятий на Украине могут мобилизовать

Депутат Верховной рады Александр Федиенко считает, что сотрудники критически важных предприятий на Украине могут попасть под мобилизацию после 28 февраля из-за недостатков в механизме продления бронирования.
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