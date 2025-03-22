Ученые нашли связь между приближением Судного дня и ростом смертности

В 2025 году стрелка часов ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо Ученые из США обнаружили корреляцию между положением стрелок часов Судного дня и динамикой смертности, пишет Bulletin of the Atomic Scientists.
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