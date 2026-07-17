Сирия: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что они атаковали командный центр специальных операций США (США) на военной базе Эт-Танф в округе Дума, провинция Риф-Димашк; они также заявили, что в результате нападения была уничтожена радиолокационная система и несколько вертолетов и, как сообщается, погиб американский персонал.
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