Сирия: Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что они атаковали командный центр специальных операций США (США) на военной базе Эт-Танф в округе Дума, провинция Риф-Димашк; они также заявили, что в результате нападения была уничтожена радиолокационная система и несколько вертолетов и, как сообщается, погиб американский персонал.