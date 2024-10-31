В Госдуме просят возбудить новое дело против «Дождя»*

Политика как она есть

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев попросил возбудить уголовное дело в отношении телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) из-за продолжения его работы в России.