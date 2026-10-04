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Татар-информ

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Мост «Миллениум» и ряд улиц перекроют в Казани 11 октября

Мост «Миллениум» и ряд улиц перекроют в Казани 11 октября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Казани 10 и 11 октября введут ограничения движения транспорта и парковки в связи с проведением Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон».

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